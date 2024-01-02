Янкі з баварським серцем: класичний Chevrolet Camaro 60-х схрестили з BMW 5 E39 (фото)

Кузов Chevrolet Camaro 1968 року поставили на шасі BMW 5 Series E39. Спорткар оснащений 286-сильним V8, а також зберіг кондиціонер і подушки безпеки.

У Німеччині з'явився дуже незвичайний спорткар. Він виглядає, як Chevrolet Camaro 1968 року, але насправді його "начинка" сучасніша — від BMW 5 Series. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Авто оснащене 286-сильним V8

Проект назвали ZMW — у цій назві зашифрували Chevrolet Camaro Z28 і BMW. Втілив його в життя німецький тюнер Бен Кляйнфелтер, а роботи над авто зайняли 14 місяців.

Кузов Chevrolet Camaro 1968 року поставили на шасі BMW 5 Series E39, яке довелося вкоротити на 85 мм. Сам кузов при цьому розширили, додали обвіс, замінили оптику і решітку радіатора.

Робота над проектом зайняла 14 місяців

Салон BMW 5 Series не чіпали — кермо, передня панель, прилади та сидіння залишилися без змін. Збережено кондиціонер, електроприводи і навіть подушки безпеки.

За основу взяли седан BMW 528i, але під капот встановили 4,0-літровий V8 потужністю 286 к. с. від BMW 540i. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Салон BMW 5 Series не змінився

Бен Кляйнфелтер не збирається зупинятися на досягнутому. У майбутньому він планує переставити на шасі BMW 5 Series E39 купе Volkswahen Corrado і класичний Triumph GT6.

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