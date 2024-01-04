Понад 900 сил і зірки в салоні: представлено найпотужніший і найрозкішніший седан BMW (фото)

Фахівці Manhart збільшили потужність двигуна BMW M5 до 928 к. с. Седан отримав карбоновий обвіс, а його салон став розкішнішим.

Седан BMW M5 F90 незабаром знімуть з виробництва і замінять новою моделлю, але у нього продовжують з'являтися нові версії. Свій варіант доопрацювання моделі презентувало німецьке ательє Manhart. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Седан отримав 21-дюймові диски та карбоновий обвіс Фото: Manhart

Новий Manhart MH900 (саме так назвали проект) випустять накладом у 5 екземплярів. У його основі лежить BMW M5 Competition.

Автомобілю серйозно допрацювали двигун. У 4,4-літровому V8 замінили турбіни, інтеркулер, поршні, а також встановили карбоновий впускний колектор і перепрограмували електронний блок управління.

Підсвічування салону імітує зоряне небо Фото: Manhart

Результат — 928 к. с. і 1240 Н∙м, це найпотужніший седан BMW. Крім того, у BMW M5 F90 з'явилися спортивний вихлоп і нові пружини підвіски від KW Suspension.

Від стандартного BMW M5 седан відрізняється скромним карбоновим обвісом, 21-дюймовими кованними дисками і акцентами мідного кольору на кузові.

Потужність двигуна підняли до 928 к. с. Фото: Manhart

В оздобленні салону поєднуються шкіра та алькантара, а підсвічування стелі імітує зоряне небо — як у Rolls-Royce. Крім того, седан BMW M5 F90 отримав нові спортивні крісла з карбоновим каркасом.

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