Їх буде тільки 5: представлено найексклюзивнішу "трійку" BMW за $162 500 (фото)

Седан BMW Alpina B3 оснащений 3,0-літровою 495-сильною турбошісткою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год.

Related video

Седан BMW 3 Series 2023 отримав нову заряджену версію. Її створили в компанії Alpina і випустять накладом лише в 5 екземплярів. Ціна авто вища, ніж у BMW M3 — 162 500 доларів. Про це повідомляється на сайті німецького виробника.

Боковини прикрашені фірмовою графікою Alpina Фото: Alpina

Модель назвали Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition. Як випливає з назви, вона присвячена 50-річчю підприємства марки в ПАР.

На кришці багажника з'явився спойлер Фото: Alpina

Важливо

Новий BMW M5 2024 показали за рік до презентації (фото)

Як і всі BMW Alpina B3 2023, седан оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 495 к.с. і 730 Н∙м. Динаміка — на рівні BMW M3: з 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год. Також доопрацьовано ходову, встановлено адаптивні амортизатори та збільшені гальма.

На сидіннях з'явилися логотипи BMW Фото: Alpina

Від стандартного BMW 3 Series версію Alpina B3 можна відрізнити за обвісом, заднім спойлером і 20-дюймовими колісними дисками. Усі п'ять седанів BMW пофарбовані в особливий зелений колір Alpina Green II, а їхні боковини прикрасила традиційна графіка. У салоні з'явилися логотипи BMW на сидіннях і пам'ятні таблички.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився найдоступніший електрокросовер BMW.

Також ми писали про унікальний мотоцикл BMW від українських майстрів.