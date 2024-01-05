Розкіш за ціною Bentley: який вигляд має найдорожчий Mercedes Sprinter (відео)
Mercedes-Benz Sprinter отримав розкішну версію за $228 000. У його салоні встановлено телевізори, холодильники, комфортабельні сидіння з електроприводом і підігрівом.
У Великій Британії виконали вражаючий тюнінг Mercedes Sprinter. Мікроавтобус перетворили на розкішний бізнес-шатл. Про нього розповів у відео на Youtube творець авто Клайв Саттон.
Мікроавтобус оцінили в 180 000 фунтів стерлінгів ($228 000) — на рівні Bentley Bentayga. Візуально він відрізняється від стандартного Mercedes-Benz Sprinter решіткою радіатора в дусі AMG і 20-дюймовими легкосплавними дисками, також з'явилися висувні підніжки.
У салоні встановлено комфортабельні сидіння зі шкіри. Вони доповнені електроприводом, підігрівом і висувними підставками для відпочинку ніг. Навіть розкладні столики отримали електропривод.
Комплектація Mercedes Sprinter охоплює панорамний дах, пару 42-дюймових телевізорів, Wi-Fi та ігрову приставку Play Station 5. Встановлено два холодильники, бездротові зарядки для смартфонів і безліч USB-портів.
Якщо обрати подовжений варіант Mercedes Sprinter, то ззаду навіть можна обладнати міні-кухню і санвузол. Британський тюнер готовий виконати будь-яке побажання замовника.
Раніше Фокус розповідав, що Mercedes-Benz Sprinter перетворили на автобудинок для бездоріжжя.
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