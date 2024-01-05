Розкіш за ціною Bentley: який вигляд має найдорожчий Mercedes Sprinter (відео)

Mercedes-Benz Sprinter отримав розкішну версію за $228 000. У його салоні встановлено телевізори, холодильники, комфортабельні сидіння з електроприводом і підігрівом.

У Великій Британії виконали вражаючий тюнінг Mercedes Sprinter. Мікроавтобус перетворили на розкішний бізнес-шатл. Про нього розповів у відео на Youtube творець авто Клайв Саттон.

Мікроавтобус отримав 20-дюймові диски Фото: скриншот / YouTube

Мікроавтобус оцінили в 180 000 фунтів стерлінгів ($228 000) — на рівні Bentley Bentayga. Візуально він відрізняється від стандартного Mercedes-Benz Sprinter решіткою радіатора в дусі AMG і 20-дюймовими легкосплавними дисками, також з'явилися висувні підніжки.

Сидіння отримали електропривод, підігрів і підставки для відпочинку ніг Оснащення включає телевізор і холодильник

У салоні встановлено комфортабельні сидіння зі шкіри. Вони доповнені електроприводом, підігрівом і висувними підставками для відпочинку ніг. Навіть розкладні столики отримали електропривод.

Комплектація Mercedes Sprinter охоплює панорамний дах, пару 42-дюймових телевізорів, Wi-Fi та ігрову приставку Play Station 5. Встановлено два холодильники, бездротові зарядки для смартфонів і безліч USB-портів.

Якщо обрати подовжений варіант Mercedes Sprinter, то ззаду навіть можна обладнати міні-кухню і санвузол. Британський тюнер готовий виконати будь-яке побажання замовника.

Раніше Фокус розповідав, що Mercedes-Benz Sprinter перетворили на автобудинок для бездоріжжя.

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