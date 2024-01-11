Segway презентував електричні автомобіль і мотоцикл (фото, відео)

Segway презентував кросовий електробайк і оригінальний електричний карт. Обидві моделі мають стати серійними у 2024 році.

Виробник гіроскутерів і електросамокатів Segway розширює сферу діяльності. У його лінійці вже є квадроцикли і баггі, а тепер американська компанія представила на шоу CES 2024 у Лас-Вегасі електричні мотоцикл і автомобіль. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електробайк Segway Cyber

Електробайк Segway Cyber — легкий мопед для бездоріжжя. У нього дуже міцна рама, посилена довгохідна підвіска і позашляхові шини.

Segway Cyber створений для бездоріжжя

Електромотор має великий крутний момент у 175 Нм і дає змогу розганятися до 32 км/год лише за 2,5 с. Дві батареї загальною ємністю 1,44 кВт∙год дають змогу проїхати 153 км без підзарядки. Збережено і педальний привід.

Електромобіль Segway GoKart Pro є картом. Він здатний розвинути швидкість до 43 км/год, а його запас ходу становить 25 км.

Segway GoKart Pro можна під'єднати до комп'ютера і перетворити на симулятор

Дизайн Segway GoKart Pro витриманий у стилістиці перегонових болідів — з обтічниками, антикрилами спереду і ззаду. Показання приладів виведені на кермо. Крім того, у нього є цікава функція: карт можна забрати додому, під'єднати до комп'ютера або ігрової приставки, і він перетвориться на гоночний симулятор.

Раніше Фокус розповідав, що на CES 2024 презентували повітряне таксі Hyundai.

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