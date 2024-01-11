Прославлений гоночний Ferrari виставили на аукціон за ціною понад $30 мільйонів (фото)

Випущено тільки 19 Ferrari 250 Testa Rossa, і вони домінували в змаганнях 50-60-х років. Саме цей спорткар виграв чотири перегони.

У Детройті на аукціон RM Sotheby's виставили спорткар Ferrari 250 Testa Rossa 1958 року. За прославлену гоночну модель планують виручити від 34 до 38 мільйонів доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Цей Ferrari 250 Testarossa виграв чотири гонки Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 Testa Rossa — гроза гоночних трас на рубежі 50-х і 60-х років. Обтічні спорткари тричі (у 1958, 1960 і 1961 роках) вигравали чемпіонат світу WSC і стільки ж разів тріумфували в легендарних перегонах "24 години Ле-Мана".

Спорткар відреставрований до ідеального стану Фото: RM Sotheby's

Загалом випустили лише 19 Ferrari 250 Testa Rossa. Конкретно цей автомобіль брав участь у 20 змаганнях і виграв 4 перегони. У 2013 році спорткар повністю відреставрували.

Ferrari 250 Testa Rossa — гоночний родстер з алюмінієвим кузовом від ательє Scaglietti. Він важить лише 794 кг і оснащений високообертовим 3,0-літровим V12 потужністю 300 к. с.

Спорткар оснащений 300-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Крім того, це один із перших Ferrari з дисковими гальмами.

До слова, це не найдорожчий Ferrari. Деякі вінтажні моделі марки коштують понад 50 мільйонів доларів.

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