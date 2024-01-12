Новий позашляховик від Great Wall стане недорогою альтернативою Toyota Land Cruiser (фото)

Новий Haval H9 стане виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині. Позашляховик запропонують у бензинових і дизельних модифікаціях.

Опубліковано перші фото Haval H9 другого покоління. Великий рамний позашляховик від Great Wall мають представити найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Haval H9 стане доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser 250. До слова, модель першого покоління продавалася в Україні.

Заплановані версії на 5 і 7 місць Фото: Haval

Дизайн Haval H9 2024 виконаний у новому фірмовому стилі, який дебютував на моделях Raptor і H5. Позашляховик став більш кутастим, у нього високий капот і вертикальні задні стійки. Широка решітка радіатора поєднується з великими круглими фарами. Габарити залишилися на колишньому рівні.

Розміри Haval H9 2024:

довжина — 4859 мм;

ширина — 1934 мм;

висота — 1853 мм.

Модель запропонують у бензинових і дизельних версіях Фото: autohome.com.cn

У салоні Haval H9 з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Заплановані версії на 5 і 7 місць.

На вибір запропонують 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 224 к. с. з 8-ступінчастою автоматичною КПП і 2,4-літровий 184-сильний турбодизель з 9-ступінчастим автоматом.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: CarNewsChina

Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Також з'явилися режими для різних типів бездоріжжя.

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