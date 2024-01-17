Новий рекорд: старий 58-річний Ford продали за ціною суперкара Lamborghini (фото)

Випущено тільки 562 купе Ford Mustang Shelby GT350 1965 року. Спорткар оснащений 306-сильним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1965 року. За спортивне віддали 550 000 доларів — як за новий Lamborghini Revuelto. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Загалом 1965 року випустили лише 562 Shelby GT350 Фото: Mecum

Класичні Ford Mustang популярні у колекціонерів, але більшість із них набагато дешевші. У цьому ж випадку з молотка пішов раритетний Shelby GT350, причому така вартість — рекорд для цієї моделі.

Shelby GT350 1965 року — найперший Ford Mustang, доопрацьований знаменитим гонщиком і конструктором Керроллом Шелбі. Випущено тільки 562 таких купе.

Автомобіль відреставрували до оригінального стану Фото: Mecum

Керролл Шелбі збільшив потужність 4,7-літрового V8 з 271 до 306 к.с., доопрацював підвіску і гальма Ford Mustang, а також полегшив авто до 1268 кг завдяки капоту зі скловолокна і відмові від задніх крісел.

Ford Mustang Shelby GT350 1965 року здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 217 км/год. Авто активно брало участь у перегонах.

Під капотом встановлено 306-сильний V8 Фото: Mecum

Саме цей Shelby GT350 використовували як шоукара. Він пройшов реставрацію і після неї зібрав численні нагороди на ретро-фестивалях.

До слова, на цьому ж аукціоні за $1,87 мільйона продали унікальний Tucker 1948 року з адаптивною оптикою, дисковими гальмами і протиугінною системою.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа.