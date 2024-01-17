Представлено новий Ford Kuga 2024: як змінився популярний кросовер (фото)
Кросовер Ford Kuga змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях потужністю до 240 сил.
У Німеччині презентовано новий Ford Kuga. Компактний кросовер пройшов модернізацію слідом за своїм заокеанським близнюком Escape. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.
Кросовер Ford Kuga 2024 впізнається насамперед за новою передньою частиною. Він отримав широку решітку радіатора, а розкосі фари з'єднані діодною вставкою. До слова, тепер уже в базовій версії повністю світлодіодна оптика Full LED, а за доплату доступні піксельні фари з керованим пучком світла.
Лінійку поповнив позашляховий Ford Kuga Active. Кросовер впізнається за вираженим пластиковим обвісом.
У салоні встановлено збільшений 13,2-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи SYNC4. Вона включає інтернет 5G, поліпшену навігацію (з інформацією про затори), голосового помічника Alexa, а також бездротові Android Auto і Apple CarPlay.
Топовий плагін-гібрид Ford Kuga став потужнішим (240 к. с.) і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,3 с. Збільшена до 14,4 кВт∙год батарея дає змогу проїхати до 69 км на електротязі. Крім того, в лінійці моделі залишилися 180-сильний гібрид і бензинова версія з 1,5-літровим 150-сильним турбомотором.
Як стало відомо Фокусу, новий Ford Kuga з'явиться на українському ринку навесні.
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