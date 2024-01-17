В Україні з'явився рідкісний спорткар Porsche за 9 мільйонів (фото)

Купе Porsche 911 GT3 Touring оснащено високооборотистою 4,0-літровою шісткою на 510 сил. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 320 км/год.

До Львова привезли дуже рідкісне купе Porsche 911 GT3 у виконанні Touring. В Україні зареєстровано лише кілька таких спорткарів вартістю від 9 мільйонів гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

У Porsche 911 GT3 Touring відсутнє антикрило

Touring — вельми нестандартна версія Porsche 911 GT3 з більш стриманим дизайном. У купе немає величезного антикрила, як у інших GT3 — замість нього встановлено висувний спойлер. Кришка капота двигуна змінена, але залишилися обвіс і повітрозабірники. У салоні встановлено спортивні ковшоподібні сидіння.

Як і всі Porsche 911 GT, купе Touring оснащене атмосферною опозитною шісткою об'ємом 4,0 л і потужністю 510 к. с. У конструкції авто використовував карбон, тому його маса невелика — 1418 кг.

Porsche 911 GT3 Touring отримав 510-сильну атмосферну шістку

Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 320 км/год. Модель доступна з 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями PDK.

У Porsche 911 GT3 Touring доопрацьовані підвіска і рульове управління. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

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