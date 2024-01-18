У Китаї вийшли на патрулювання безпілотні поліцейські авто (фото)

Безпілотні поліцейські авто здатні розпізнавати транспорт і людей на відстані до 120 метрів. Вони оснащені електромотором і здатні проїхати 100 км без підзарядки.

У Китаї розробляють безпілотні автомобілі для поліції. Перші їхні прототипи вже почали тестувати в передмісті Пекіна Ічжуані з 16 січня. Про це повідомляє сайт CGTN.

У випробуваннях беруть участь одразу 15 безпілотних авто з проблисковими маячками. Вони патрулюють на площі 60 кв. км разом з офіцерами муніципального бюро громадської безпеки Пекіна.

Електрокари можуть проїхати 100 км без підзарядки Фото: CGTN

У рамках тестів безпілотні поліцейські авто підтримуватимуть безпеку під час масових заходів, за потреби братимуть участь в аварійно-рятувальних роботах і попереджатимуть громадян про надзвичайні події.

Для поліції створили невеликі електрокари Neolix із запасом ходу близько 100 км. Їхню батарею можна не заряджати, а швидко замінити за 30 секунд на спеціальній станції.

Електромобілі отримали автопілот 4 рівня з потужним обчислювальним процесом, доповнений камерами та сенсорами з 360-градусним охопленням. Вони здатні розпізнавати транспорт і людей на відстані до 120 метрів.

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