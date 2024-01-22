Раритет із 90-х: старий Mercedes W124 продають за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Випущено лише кілька десятків Mercedes 500E 6.0 AMG. Заряджений седан із 381-сильним V8 здатний розігнатися до 282 км/год.

У США на аукціон Broad Arrow виставили Mercedes W124 1993 року. За непоказний на вигляд седан планують виручити від 150 000 до 200 000 доларів — як за новий "Гелендваген". Подробиці авто з'явилися на сайті аукціону.

Седан здатний розвинути 282 км/год

Річ у тім, що на продаж виставили дуже рідкісний Mercedes 500E 6.0 AMG. Загалом випущено кілька десятків таких авто, тому не дивно, що вони зараз дуже цінуються колекціонерами.

У 90-х продукція AMG ще не була настільки масовою, як зараз. Конкретно ця модель побудована на базі Mercedes-Benz 500E, який розробляли і випускали спільно з Porsche.

Mercedes 500E 6.0 AMG отримав спортивні крісла Recaro

В AMG збільшили робочий об'єм V8 з 5 до 6 літрів, що підняло потужність з 320 до 381 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Також переналаштовано підвіску і встановлено спортивний вихлоп.

Ззаду у седана — два окремі сидіння

Примітно, що на вигляд Mercedes 500E 6.0 AMG важко відрізнити від стандартного седана — його видають хіба що змінені бампери та особливі 17-дюймові диски. У салоні встановлено спортивні крісла Recaro, причому ззаду в авто два окремих сидіння.

Під капотом встановлено 6,0-літровий 381-сильний V8

Mercedes 500E 6.0 AMG не реставрували, але він у хорошому стані. Збережена оригінальна документація на авто.

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