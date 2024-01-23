Покинутий скарб: рідкісний Ford Mustang за $150 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

Shelby GT500 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang 1968 року. Спортивне купе оснащене величезним 7,0-літровим V8 потужністю 355 сил.

У США виявили справжній занедбаний раритет — Ford Mustang Shelby GT500 1968 року. Лімітований спорткар не виїжджав на дороги 40 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Салон автомобіля непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford Mustang Shelby GT500 поставили в гараж у 1984 році. Спорткар вельми непогано зберігся — у нього рідна фарба і дуже мало іржі на кузові. Салон у дуже хорошому стані, а от двигун потребує ремонту, хоч і заводиться.

Під капотом встановлено величезний 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Наразі Ford Mustang Shelby GT500 планують продати за 150 000 доларів. Реставруватиме його вже новий власник.

Настільки висока ціна зумовлена тим, що заряджені Ford Mustang від Керролла Шелбі дуже цінуються колекціонерами. До того ж, вони рідкісні: наприклад, Shelby GT500 1968 року випустили тільки 1542. Не дивно, що в хорошому стані таке купе може коштувати і 200 000 доларів.

Ford Mustang Shelby GT500 першого покоління оснащений 7,0-літровим V8 потужністю 355 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Крім того, доопрацьовано ходову і гальма купе.

До слова, нещодавно саме такий класичний Ford Mustang Shelby GT500 60-х повернули у виробництво.

Також Фокус розповідав, що більш ранній Ford Mustang Shelby GT350 пішов з молотка за $550 000.