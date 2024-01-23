Невисока ціна та гібридна установка: яким буде новий Renault Clio

Новий Renault Clio зміниться зовні, але буде побудований на платформі нинішньої моделі. Хетчбек запропонують виключно в гібридних модифікаціях.

Renault не збираються відмовлятися від хетчбека Clio, навіть попри появу електричного аналога Renault 5. Шосте покоління моделі В-класу вже в розробці і з'явиться у 2026 році. Перші її подробиці розкрив віце-президент Renault Group Бруно Ванель в інтерв'ю британському виданню Autocar.

За його словами, Renault Clio — це відома модель, яка на ринку вже 34 роки і гріх би було відмовитися від такого бренду. До того ж, французький виробник планує оновити свою лінійку компактних авто, адже вони дуже популярні на європейському ринку.

Хоча незабаром з'являться доступні невеликі електромобілі Renault 5 і Twingo, ніша для Clio знайдеться. Він буде дешевшим і не отримає електричну версію, щоб не конкурувати з цими моделями.

Утім, і суто бензинових Renault Clio також не буде. Нові еко-норми Євро-7 — причина, через яку модель запропонують виключно в гібридних версіях. Для неї готують поліпшену силову установку E-Tech з 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором.

Новий Renault Clio збереже платформу CMF-B. Водночас, його дизайн зміниться і буде витриманий у новому фірмовому стилі, що дебютував на Renault Scenic 2024.

До слова, Renault розробляють і наступника Arkana — кросовер з'явиться вже нинішнього року.

Також Фокус розповідав про компактний китайський електромобіль за $8300.