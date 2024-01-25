General Motors презентували надпотужного конкурента BMW M5 (відео)

Спортивний седан Cadillac CT5-V змінився зовні і став сучаснішим всередині. Модель запропонована у версіях потужністю до 668 сил.

У США презентували новий Cadillac CT5-V 2024 модельного року. Спортивний седан пройшов фейсліфтинг слідом за стандартним CT5 і надійде в продаж з літа. Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.

Стандартний Cadillac CT5-V з 360-сильною турбошісткою Фото: General Motors

Новий Cadillac CT5-V впізнається за зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора, зміненими фарами і більш агресивним бампером. Ззаду освіжені ліхтарі. Як і раніше, седан відрізняється від базового CT5 обвісом, заднім спойлером і 19-дюймовими дисками.

668-сильний Cadillac CT5-V Blackwing Фото: General Motors

У салоні на передній панелі з'явився величезний 33-дюймовий дисплей. Встановлено нову мультимедіа на базі Google, інтернет 5G і систему напівавтономного водіння Super Cruise.

В оздобленні поєднується шкіра і карбон. Крім того, встановлено спортивні сидіння з електроприводом.

У салоні з'явився 33-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Як і раніше, седан Cadillac CT5-V доступний у двох версіях: стандартна модель оснащена 3,0-літровим 360-сильним V6 твін-турбо, а варіант Blackwing — 6,2-літровим компресорним V8 на 668 к. с.

Новий Cadillac CT5-V Blackwing розганяється до 100 км/год за 3,5 с і розвиває 330 км/год, тобто є конкурентом BMW M5 і Audi RS6.

Спортивний седан Cadillac оснащують 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає диференціал, що самоблокується, адаптивні амортизатори та гальма Brembo. 360-сильна версія доступна з повним приводом.

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