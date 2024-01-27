Люкс із 90-х: у Києві помітили рідкісну розкішну Toyota з мотором від Supra (фото)

Toyota Mark II — преміальний седан Е-класу з 3,0-літровою 220-сильною шісткою. Дорога версія Grande оснащена цифровою панеллю приладів, активною підвіскою та клімат-контролем із іонізатором повітря.

У Києві сфотографували Toyota Mark II 1996 року. Розкішний японський седан є рідкістю в Україні, адже він ніколи офіційно не поставлявся на наш ринок. Знімки авто з'явилися на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Версія Grande оснащена 220-сильною шісткою та повним приводом Фото: chpsh.carspotting

Toyota Mark II — преміальний седан Е-класу, що випускався з 1968 по 2007 роки. Спочатку це була розкішна версія Toyota Corona, але потім її виділили в самостійну модель.

Конкретно цей седан належить до восьмого покоління Toyota Mark II, яке випускали з 1996 по 2000 рік. До того ж це топова версія Grande.

Преміальний седан багато оснащений Фото: chpsh.carspotting

Toyota Mark II Grande увібрала в себе всі новітні технології автопрому 90-х. Седан оснащували ABS, ESP, трекшн-контролем, активною підвіскою зі змінною жорсткістю. Салон Toyota оздоблено шкірою, встановлено цифрову панель приладів, клімат-контроль із іонізатором повітря та круїз-контроль, а як опцію пропонували електропривод сидінь.

Седан є рідкістю в Україні Фото: chpsh.carspotting

Під капотом Mark II Grande встановлено знамениту 3,0-літрову шістку Toyota 2JZ на 220 к. с. від купе Supra. Седан отримав 4-ступінчастий автомат і повний привід.

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