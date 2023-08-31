Старий 29-річний спорткар Toyota пішов з молотка за ціною нового Land Rover (фото)

Toyota Supra отримала кілька модифікацій від колишнього власника. Спорткар чудово зберігся та не потребує ремонту.

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На аукціоні Bring a Trailer продали спорткар Toyota Supra 1994 року випуску. За автомобіль виручили $62 500 — як за новий Range Rover Evoque. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Ця Toyota Supra спочатку була пофарбована в колір Renaissance Red, але пізніше власник перефарбував кузов. Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг авто становить 191 511 км.

На автомобіль встановлено 17-дюймові легкосплавні колісні диски. На кришці багажника розміщено масивне антикрило.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: Bring a Trailer

До списку оснащення входять знімна панель даху, електроантена, вбудовані протитуманні фари та бічні дзеркала заднього виду з підігрівом.

В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння. В оздобленні присутні шкіра червоного і чорного кольорів. У салоні можна знайти новий мультимедійний дисплей.

Інтер'єр виконаний зі шкіри Фото: Bring a Trailer

Toyota Supra оснащена 3,0-літровим турбованим двигуном 2JZ-GTE, який у заводській версії має потужність 330 к.с. і 441 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

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Власник спорткара трохи модифікував свій автомобіль. Він отримав нову вихлопну систему і деякі інші доопрацювання двигуна.

Раніше Фокус розповів, що в США на аукціон виставили лімузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 року.