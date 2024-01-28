Справжній ексклюзив: в Україні виявили рідкісний позашляховик Lamborghini 80-х (фото)

Випущено лише 328 рамних позашляховиків Lamborghini LM002. Автомобіль оснащений потужним двигуном V12 від знаменитого суперкара Countach.

У Києві сфотографували дуже рідкісний Lamborghini LM002. В Україні зареєстровано лише два таких позашляховики. Знімки авто з'явилися на сторінці supercars_ua в Instagram.

Позашляховик Lamborghini LM002 — предок кросовера Urus. Модель є раритетом не тільки в нашій країні, адже загалом з 1986 до 1993 року випущено лише 328 таких авто. Зараз їхня ціна стартує з 300 000 євро.

Позашляховик оснащений двигуном V12 від Lamborghini Countach Фото: supercars_ua

Нетипову для Lamborghini модель спочатку створювали для американської армії, але вона програла тендер позашляховику HMMWV. Пізніше невеликі партії машин придбали армії Лівії та Саудівської Аравії.

Рамний позашляховик Lamborghini LM002 важить 2,7 тонни. Під капотом стандартної моделі встановлено 5,2-літровий 450-сильний V12 від культового суперкара Lamborghini Countach.

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,7 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуванням диференціалів.

Випущено лише 328 Lamborghini LM002 Фото: supercars_ua

Втім, не виключено, що конкретно цей позашляховик належить до ще більш рідкісної лімітованої серії Lamborghini LM Americana. Загалом випущено лише кілька таких авто з потужнішим 5,8-літровим мотором на 495 сил.

До речі, нещодавно в Україні з'явився новий кросовер Lamborghini Urus з яскравим тюнінгом.

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