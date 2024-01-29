Недорогий спортивний кросовер Hyundai розсекречено до прем'єри (фото)

Новий Hyundai Creta N Line відрізняється яскравим дизайном і багатим оснащенням. Компактний кросовер отримає 160-сильний турбомотор, а його ходову переналаштують.

Оновлений Hyundai Creta 2024 року отримає спортивну версію N Line. Кросовер презентують найближчими місяцями, але він уже засвітився під час фотосесії в Індії. Про це повідомляє видання Autocar.

Кросовер розсекретили під час фотосесії в Індії

Новий Hyundai Creta N Line має виразніший вигляд, ніж стандартна модель. У авто більш агресивні бампери, обвіс із червоними акцентами і збільшений спойлер на даху. Крім того, кросовер оснащений 18-дюймовими дисками і йому доступні яскраві кольори кузова.

Hyundai Creta N Line отримав обвіс, збільшений спойлер і 18-дюймові диски

Салон Hyundai Creta N Line прикрашений яскраво-червоними вставками і швами. Новий триспицевий обшитий перфорованою шкірою. Як і стандартний Hyundai Creta 2024, кросовер отримав два дисплеї на передній панелі.

Кросовер Hyundai Creta N Line буде дорожчою версією моделі (ціною близько $25 000), а тому отримає двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, аудіосистему Bose, електропривід водійського крісла, вентиляцію сидінь і набір систем безпеки.

Авто оснастять 160-сильним турбомотором

Новий Hyundai Creta N Line буде доступний виключно з найпотужнішим 1,5-літровим турбомотором на 160 сил і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Кросовер отримає спортивний вихлоп, а його рульове управління і підвіску переналаштують.

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