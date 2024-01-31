Екстравагантний стиль і 900 сил: презентовано новий шестиколісний "Гелендваген" (фото)

Шестиколісний Mercedes G-Class від Mansory вирізняється помітним дизайном і розкішним інтер'єром. Потужність його V8 твін-турбо підняли до 900 сил.

Mercedes-Benz ще не представив серійний шестиколісний "Гелендваген" нового покоління, але подібні моделі вже створюють різні тюнінг-ательє. Раніше свій пікап показали в Brabus, а тепер прийшла черга Mansory. Подробиці новинки розкрили на його сайті.

Дизайн авто став оригінальнішим Фото: Mansory

Проєкт назвали Mansory Gronos 6X6 і всього випустять тільки 10 таких автомобілів. За основу для доопрацювання взяли Mercedes-AMG G63.

Позашляховик подовжили, додали кузов і третю вісь. Крім того, встановлено більш агресивні бампери, розширювачі арок і капот. З'явилися багажник на даху, лебідка і підніжки. 22-дюймові диски можуть бути взуті в низькопрофільну або позашляхову гуму, також передбачена система підкачки коліс.

Позашляховик оснащений 900-сильним мотором Фото: Mansory

Оригінальними є і задні двері Mercedes G-Class, що відчиняються проти руху. Салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном, причому під замовлення доступні найяскравіші забарвлення. Підсвічування стелі імітує зоряне небо — як у Rolls-Royce. Усередині встановлено чотири окремі крісла з електроприводом.

Салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном Фото: Mansory Ззаду встановлено окремі крісла Фото: Mansory

Тюнінг "Гелендвагена" торкнувся і двигуна: віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 900 к. с. і 1200 Н∙м. Середня витрата палива становить 17,9 л/100 км. Крім того, у позашляховика посилено і доповнено портальними мостами, що серйозно збільшили кліренс.

До слова, шестиколісний "Гелендваген" нещодавно побудували і в Україні.

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