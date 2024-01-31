Нову Skoda Octavia 2024 показали до презентації (відео)

Оновлена Skoda Octavia зміниться зовні та всередині. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Skoda Octavia в нинішньому році пройде модернізацію. Авто незабаром представлять, а поки що на офіційному Youtube-каналі чеського виробника з'явилися нові тизери.

На відео нова Skoda Octavia затемнена, але можна розгледіти окремі деталі авто. Зокрема, у ліфтбека збільшена решітка радіатора, замінені бампери і встановлені нові фари та ліхтарі. Логотип Skoda отримає світлодіодне підсвічування.

Салон Skoda Octavia на відео не показали. Найімовірніше, всередині встановлять збільшений сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Очікується, що нова Skoda Octavia 2024 року збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к.с.), 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (190 і 245 к.с.), а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 115, 150 і 200 к.с. Частину з них доповнять 48-вольтними гібридними установками.

Крім того, Skoda Octavia 2024 має отримати нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Велика батарея дасть змогу збільшити запас ходу на електротязі.

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