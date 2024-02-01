Ювілей флагмана: найдорожча Skoda відзначає 90-річчя (фото)

Перша Skoda Superb з'явилася 1934 року і була розкішним представницьким седаном із шестициліндровими і восьмициліндровими двигунами. У 2001 році флагманську модель відродили.

На виставці старовинних авто Retromobile в Парижі з'явилася експозиція, присвячена Skoda Superb. Флагманська модель чеської марки святкує своє 90-річчя. Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Перша Skoda Superb 1934 року Фото: Wikipedia

Хоча Skoda прославилася недорогими масовими авто, розкішних моделей в її історії вистачало. Наприклад, з 1924 року на чеському підприємстві збирали дорогі Hispano-Suiza H6.

Skoda Superb 1937 року з кузовом від ательє Sodomka Фото: Skoda

Потім послідувала Skoda 860, а її наступником став седан Superb 1934 року. Велике 5,5-метрове авто оснастили 2,5-літровою 55-сильною шісткою, що давала змогу розвивати 110 км/год. Воно отримало незалежну підвіску всіх коліс і гальма з підсилювачем.

Skoda Superb 4000 1939 року Фото: Skoda

Пізніше з'явилися Skoda Superb з моторами об'ємом 2,9 л (65 к.с.) і 3,1 л (85 к.с.), а в 1939 році дебютував варіант 4000 з 4,0-літровим 96-сильним V8, що розганяв авто до 135 км/год.

Відроджена Skoda Superb 2001 року Фото: Skoda

Поряд із седанами випускали кабріолети, а також авто з ексклюзивними замовними кузовами. До 1949 року зібрали кілька сотень Skoda Superb, а потім комуністичний уряд Чехословаччини вирішив поставити хрест на розкішній моделі.

Skoda Superb 2008 року з оригінальними дверима багажника Фото: Skoda

Відродити Skoda Superb вирішили у 2001 році. Спочатку це, по суті, був подовжений варіант Volkswagen Passat, проте наступні покоління флагманської моделі стали більш самобутніми.

Не обійшлося і без оригінальних рішень. Наприклад, Skoda Superb 2008 року оснастили оригінальними двосекційними дверима багажника: їх можна було відкрити зі склом, як у хетчбеку, або ж тільки підняти кришку, як у седані.

Skoda Superb 2024 року Фото: Skoda

До ювілею підготовлено нове покоління Skoda Superb. Модель доступна в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 265 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що у виробництво запущено кросовер Skoda Kodiaq другого покоління.

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