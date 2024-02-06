В Україні виявлено вінтажний мотоцикл 1975 року без пробігу (фото)

Мотоцикл з коляскою "Урал" М-67 десятиліттями припадав пилом у сараї і не експлуатувався. У його бак ніколи не заливали бензин.

В Україні знайшли добре збережений мотоцикл "Урал" М-67 1975 року. За майже півстоліття він не проїхав жодного кілометра. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

У бак "Урал" М-67 ніколи не заливали бензин Фото: Roma Urraco

"Урал" М-67 був придбаний і поставлений на облік у Луганській області, проте не експлуатувався. Мотоцикл із боковим причепом залишили в сарай, де він припадав пилом десятиліттями.

У бак "Урал" М-67 жодного разу не заливали бензин, а на його одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг у 5 км. Мотоцикл потребує миття, чищення і техобслуговування.

На одометрі висвічено пробіг у 5 км Фото: Roma Urraco

Техпаспорт на байк було загублено. До того ж, від тривалого зберігання в сараї залишилися сліди — незначні косметичні дефекти.

Зараз мотоцикл "Урал" М-67 перебуває в Дніпрі. Капсула часу незабаром буде виставлена на продаж.

Мотоцикл десятиліттями стояв у сараї Фото: Roma Urraco

Важкий мотоцикл із боковим причепом "Урал" М-67 випускали з 1974 по 1984 роки. Саме ця рання модель оснащена 645-кубовим мотором потужністю 32 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Байк здатний розвинути 105 км/год, а його вантажопідйомність становить 260 кг. Витрата палива — 8 л на 100 км.

Це не перша подібна знахідка в Україні. Раніше було знайдено мотоцикл "Восход" 1980 року без пробігу.

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