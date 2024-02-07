Відмовили гальма: у США розбили ексклюзивний суперкар Porsche за $2 мільйони (фото, відео)

Porsche 918 Spyder з гальмами, що відмовили, врізався в Volkswagen. Суперкар серйозно пошкоджений і його ремонт буде недешевим.

У США потрапив в аварію суперкар Porsche 918 Spyder. Раритетний автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. Знімки та відео з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Аварія сталася в Нью-Йорку. Під час під'їзду до перехрестя на швидкості 55 км/год у Porsche 918 Spyder відмовили гальма. Суперкар не зміг зупинитися на червоне світло, виїхав на перехрестя і зачепив Volkswagen 2013 року.

У суперкара відмовили гальма

Удар припав на передню праву частину Porsche 918 Spyder. У авто вирвано колесо, пошкоджено крило, бампер і фара. Ремонт карбонового суперкара буде недешевим.

Porsche 918 Spyder — лімітований гібридний суперкар, вартість якого наразі сягає 2 мільйонів доларів. Загалом випущено лише 918 таких авто.

Суперкар Porsche оснащений 4,6-літровим V8 і пара електромоторів сумарно розвивають 887 к. с. і 1280 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і розвинути 345 км/год.

Разом з тим, гібрид може проїхати 30 км на електротязі і витрачає 3,5 л на 100 км у комбінованому режимі. Porsche 918 Spyder отримав керовані задні колеса і керамічні гальма.

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