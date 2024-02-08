Старший брат Captur: новий сімейний кросовер Renault показали до прем'єри (фото, відео)

Renault Symbioz — 4,41-метровий міський кросовер із просторим салоном і великим багажником. Модель запропонують у 145-сильному гібридному виконанні.

Новий Renault Captur 2024 отримає старшого брата. Модель назвуть Symbioz і презентують навесні. Поки ж на офіційному сайті Renault з'явилися перші її тизери.

Кросовер дебютує в гібридній версії Фото: Renault

Кросовер Renault Symbioz побудований на тій самій платформі CMF-B, яку використовує і Captur. Він сягає 4,41 м у довжину, тобто займає нішу між Renault Captur і Austral.

Renault Symbioz 2024 затемнили на фото, але видно, що він витриманий у новому фірмовому стилі марки, що дебютував на моделях Scenic і Rafale. Плавні лінії кузова поєднуються з рубаним дизайном передньої частини. У нього довгасті фари і тоненькі ходові вогні.

У салоні встановлено портретний тачскрін Фото: Renault

На тизерах салону помітна його схожість з інтер'єром Renault Captur. Кросовер отримає віртуальний щиток приладів і портретний тачскрін. Розробники обіцяють просторий салон і великий багажник. Також повідомляється, що авто отримає панорамний дах зі змінним ступенем тонування.

Кросовер Renault Symbioz дебютує в гібридній модифікації E-Tech. Він оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою і електромотором загальною потужністю 145 к.с.

До речі, Symbioz — не єдиний новий кросовер Renault 2024 року, адже очікується ще й наступник моделі Arkana.

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