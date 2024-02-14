Свіжий дизайн і потужні мотори: представлено нову Skoda Octavia 2024 (фото)

Нова Skoda Octavia змінилася зовні і всередині, а її базова комплектація розширена. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Відбулася віртуальна презентація Skoda Octavia 2024. Найпопулярніша модель чеської марки пройшла плановий фейсліфтинг. Її подробиці розкрили в спеціальному онлайн-шоурумі на сайті Skoda.

У Skoda Octavia 2024 змінені фари та решітка радіатора Фото: Skoda

Нова Skoda Octavia стала виразнішою на вигляд завдяки зміненій передній частині. Ліфтбек і універсал отримали збільшену решітку радіатора і нові матричні фари з оригінальними стрілоподібними ходовими вогнями. Ззаду освіжені ліхтарі.

Skoda Octavia RS стала потужнішою Фото: Skoda

Топова Skoda Octavia RS традиційно має агресивніший вигляд. У неї інші бампери і 18-дюймові диски.

У салоні Skoda Octavia 2024 поліпшено оздоблення, причому активно використовуються матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Також стало більше відсіків для дрібної поклажі.

У салоні з'явився 13-дюймовий тачскрін Фото: Skoda

Головне нововведення всередині — збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедіа. Відтепер у всіх Skoda Octavia 2024 є віртуальний щиток приладів і двозонний клімат-контроль, а за доплату доступні екрани для задніх пасажирів.

Лінійка двигунів Skoda Octavia 2024 зазнала змін — зникли початковий бензиновий турбомотор об'ємом 1,0 л і топовий 200-сильний турбодизель. 2,0-літрова турбочетвірка стала потужнішою — розвиває 204 к.с. у стандартній Octavia і 265 к.с. — в RS.

Ззаду змінені ліхтарі Фото: Skoda

Також запропоновано бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (114 і 150 к. с.) і 2,0-літрові турбодизелі на 115 і 150 к. с. Пізніше лінійку поповнять гібриди, що підзаряджаються, які також стануть потужнішими.

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