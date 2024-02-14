Охоплена полум'ям вантажівка-автовоз проїхала 6 км тунелем (відео)

Вантажівка з легковими авто на причепі загорілася в тунелі, але водій не став чекати пожежників і зміг виїхати в безпечне місце. У ДТП ніхто не постраждав.

Жахлива ДТП сталася поблизу німецького міста Зуль. Вантажівка-автовоз загорілася просто посеред тунелю, але змогла самостійно виїхати. Відео пожежі опублікував на своєму Youtube-каналі німецький телеканал N-TV.

Водій зміг виїхати з тунелю на палаючому автовозі Фото: скриншот / YouTube

Інцидент трапився у 8-кілометровому тунелі Реннштайг на трасі А71 у землі Тюрінгія. Вантажівка-автовоз перевозила нові машини і проїхала близько 2 км тунелем, коли її водій помітив загоряння.

Спочатку 41-річний громадянин Польщі зупинився і спробував впоратися з вогнем самостійно за допомогою вогнегасника. Коли це не вийшло, водій подав аварійний сигнал, натиснувши спеціальну кнопку SOS на стіні тунелю (він оснащений системою сповіщень про пожежі та ДТП).

6 із 9 машин на автовозі вигоріли дотла Фото: скриншот / YouTube

Диспетчери тунелю отримали сигнал, побачили пожежу на камерах відеоспостереження і викликали пожежну команду. Утім, водій вантажівки вирішив не чекати допомоги, адже охоплений полум'ям автопоїзд таїв небезпеку для інших машин.

Поляк сів за кермо і продовжив рух на палаючому авто. Він зміг виїхати з тунелю й успішно покинув вантажівку, яку потім оперативно загасили пожежники. 6 із 9 машин на автовозі згоріли, але в ДТП ніхто не постраждав. Поліція Тюрінгії оцінила мужність і професійні дії водія.

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