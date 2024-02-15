В Україні помітили дуже рідкісний і нестандартний британський кросовер 2000-х (фото)

Rover Streetwise випускали недовго і всього зібрали лише 15 000 авто. Компактний кросовер вирізняється незвичайним дизайном.

У Києві сфотографували кросовер Rover Streetwise 2005 року. Недорога британська модель є великою рідкістю в Україні. Її знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Streetwise — позашляхова модифікація компактного хетчбека Rover 25. Міський кросовер випускали у Великій Британії з 2003 по 2005 роки і загалом зібрано лише 15 000 таких авто. Крім того, у 2008-2011 роках модель виробляли в Китаї під назвою MG 3 SW.

Випустили лише 15 000 Rover Streetwise Фото: Topcars UA

Невеликий кросовер В-класу сягає 4 метри в довжину. Від Rover 25 його відрізняють масивний пластиковий обвіс, збільшений кліренс та інша решітка радіатора. Також на даху встановлено рейлінги для багажника. Примітно, що модель пропонували не тільки в п'ятидверних, а й у тридверних версіях.

Британський кросовер Rover Streetwise оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою потужністю 111 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 9,3 с і розвинути 190 км/год.

Автомобіль отримав обвіс і рейлінги для багажника на даху

Крім того, модель комплектували бензиновими моторами об'ємом 1,4 л (84 і 103 к.с.) і 1,8 л (117 к.с.), а також 2,0-літровим 101-сильним турбодизелем.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві сфотографували заряджений Ford Mustang потужністю понад 500 сил.

Також ми писали, що в столиці бачили дуже рідкісну Toyota 2000-х з нестандартним дизайном.