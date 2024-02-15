Іржавіє після дощу: у Tesla Cybertruck виявили несподіваний дефект

Після дощу на кузовних панелях Tesla Cybertruck з'являються плями корозії. Сталевий кузов пікапа на заводі не фарбують, а тільки полірують.

Нова Tesla Cybertruck тільки нещодавно надійшла у виробництво, а у неї вже знайшли неприємний дефект. Ефектний сталевий кузов електрокара виявився схильним до корозії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Власники новеньких Tesla Cybertruck скаржаться, що після тривалих дощів на кузові з'являються плями іржі. Вони щойно отримали свої авто, тобто на кузові поки що немає подряпин або інших пошкоджень, які могли б призвести до корозії.

Плями іржі з'являються на кузові після дощу Фото: carscoops.com Кузов пікапа потребує полірування Фото: carscoops.com

Один із власників Tesla Cybertruck, який зіткнувся з цією проблемою лише через два дні після купівлі авто, звернувся до дилера. Там зафіксували іржу і заявили, що кузов потрібно полірувати.

Крім того, він зазначив, що в керівництві з експлуатації авто рекомендують одразу змивати з Cybertruck бруд, комах, пташиний послід або реагенти, якими посипають дороги взимку.

Як відомо, кузов Tesla Cybertruck — одна з "фішок" моделі. Його виконують із товстої сталі, яку виробник називає нержавіючою. Вона не пофарбована і не покрита захисним прозорим лаком, а лише відполірована.

До речі, нещодавно пікап Tesla Cybertruck розчарував ще й запасом ходу — в реальних умовах він нижчий за заявлений.

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