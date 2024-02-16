Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Volkswagen Golf 8 оновився і подорожчав, а його комплектація стала багатшою. Модель С-класу дебютувала в бензинових версіях, проте згодом на ринок вийдуть дизельні та плагін-гібридні Golf.

Новий Volkswagen Golf 2024 надійшов у продаж в Європі. Масова модель подорожчала і вартує від 27 180 євро за базовий хетчбек і 28 280 євро – за універсал. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Спочатку будуть доступні бензинові VW Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 8 оновився зовні, а також отримав збільшений тачскрін (10,4 дюйма у базовій версії та 12,9 дюйма – в більш дорогих варіантах). Базова комплектація поповнилася діодними фарами та бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

Лімітований Volkswagen Golf Edition 50, створений до 50-річчя моделі, вартує від 36 820 євро. Він обладнаний безключовим доступом, навігацією та вбудованим ChatGPT. До того ж, можна обрати пакет Plus, що включає матричні фари, панорамний дах і проекцію на лобове скло.

Лінійку поповнила топова лімітована версія Edition 50 Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Golf 8 спочатку запропонували з бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (115 к. с.) і 1,5 л (150 к. с.). Пізніше до них доєднаються безинові двигуни об’ємом 2,0 л (204 і 265 к. с.), 2,0-літрові турбодизелі на 115 і 150 к. с., а також пагін-гібридні установки на 204 і 272 к. с. До речі, нинішня модель — останній VW Golf з двигунами внутрішнього згоряння, адже нове покоління хетчбека буде електричним.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen відмовляється від найбільш стильної своєї моделі.

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