Ексклюзив із 80-х: раритетний Mercedes W126 продають за ціною суперкара (фото)
Виготовили лише 50 купе Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Спорткар із 375-сильним V8 здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 288 км/год.
У США на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Mercedes-Benz W126 1990 року. За автомобіль планують отримали від 500 000 до 700 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Зазвичай Mercedes W126 досить недорогі, навіть якщо це купе у топовій версії 560 SEC. Проте конкретно цей автомобіль – дуже рідкісний Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Справа в тому, що у 80-х продукція AMG була штучним ексклюзивом і випускалася дуже малими партіями. Таких купе виготовили лише 50.
Це купе Mercedes 560 SEC зійшло з конвеєра у білому кольорі, проте спеціалісти AMG перефарбували його в чорний. До того ж, автомобіль отримав обвіс, задній спойлер і 17-дюймові диски, а його крила розширили. Салон оздобили дорогою шкірою і деревом та встановили крісла Recaro з електроприводом.
Об’єм двигуна V8 збільшений до 6 літрів, а потужність – до 375 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає близько 6 с, а максимальна швидкість складає 288 км/год.
Купе Mercedes вдалося помандрувати по світу. Його перший власник був у Німеччині, потім його купували в Японії, Канаді та США. Пробіг авто складає 62 235 км.
До речі, недавно виставили на аукціон ще й седан Mercedes W124 AMG. Його оцінили в $300 000.
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