Презентовано нові Logan і Sandero 2024: як змінилися бюджетні моделі (фото)

Нові Sandero, Logan і Jogger багатше оснащені і стали безпечнішими. Моделі доступні в бензинових, газових і гібридних версіях.

Dacia оновила одразу три моделі. Покращені седан Logan, хетчбек Sandero та споріднений позашляховий мінівен Jogger почнуть продавати в Європі з квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Dacia Sandero Stepway Фото: Dacia

Нові Logan, Sandero та Jogger не змінилися зовні. Їм лише розширили палітру кольорів кузова та запропонували колісні диски свіжого дизайну.

У салоні покращили внутрішнє оздоблення, а нова Dacia Jogger уперше отримала віртуальну панель приладів (її запозичили у нового Duster).

Комлектація моделей розширена Фото: Dacia

До того ж суттєво розширена комплектація Dacia Sandero, Logan і Jogger. Базові версії моделей отримали відеореєстратор, парктронік, датчики дощу і світла.

Топовий варіант Extreme додає безключовий доступ, клімат-контроль та камеру заднього виду. У всіх Logan, Sandero та Jogger тепер встановленні системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків та контролю втоми водія.

Dacia Jogger Фото: Dacia

Двигуни Dacia залишилися без змін. Моделі комплектують 1,0-літровими бензиновими турбомоторами на 90–110 к. с. (є варіанти і з заводським ГБО), а Jogger доступний ще й із 140-сильною гібридною установкою.

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