У стилі "Дастера": представлений дешевий електрокросовер від Renault за 20 000 євро (фото)

Електромобіль Dacia Spring кардинально оновили зовні та всередині. Кросовер пропонують у версіях на 45 і 65 сил, а його запас ходу складає 220 км.

У Франції презентували новий Dacia Spring 2024. Бюджетний компактний електрокросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і невдовзі надійде у продаж за ціною близько 20 000 євро. Про нього розповіли на сайті Renault Group.

Кросовер отримав нові ліхтарі і двері багажника Фото: Dacia

Нагадаємо, що електромобіль Dacia Spring – європейська версія моделі Renault City K-ZE, яка, у свою чергу, створена на базі бензинового Renault Kwid.

Дизайн Dacia Spring 2024 виконаний у новому фірмовому стилі марки. У електрокросовера повністю нові передня і задня частини: замінені фари й ліхтарі, бампери, радіаторна решітка та двері багажника.

Електрокросовер вартує від 20 000 євро Фото: Dacia

Розміри Dacia Spring 2024:

довжина – 3701 мм;

ширина – 1767 мм;

висота – 1519 мм;

колісна база – 2423 мм;

маса – 984 кг.

Салон Dacia Spring 2024 зазнав значно більших змін і витриманий у рубаній стилістиці нового Duster. Електрокар отримав нові кермо та передню панель, а також мініатюрний джойстик вибору режимів їзди.

Салон Dacia Spring повністю перероблений Фото: Dacia

До того ж, з’явились віртуальний щиток панель приладів і 10,1-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника Dacia Spring сягає 308-1004 л, також є невеликий 35-літровий відсік спереду.

А от силові установки не зазнали змін. Електромобіль Dacia Spring доступний з моторами на 45 і 65 к. с. Розгін до 100 км/год займає 20 і 13,7 с, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 125 км/год.

Спереду розміщений 35-літровий багажник Фото: Dacia

З акумуляторною батареєю на 26,8 кВт∙год запас ходу складає 220 км. Швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин.

До речі, недавно оновлення пройшли й бензинові моделі Dacia — Logan, Sandero та Jogger.

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