Оплата за паркування в Києві скасована: що потрібно знати водіям

Паркування в Києві знову стало безкоштовним — таке рішення прийняв апеляційний суд. Тепер КМДА має затвердити нові тарифи на цю послугу.

Із 21 лютого в Києві не можуть стягувати плату за паркування. Шостий апеляційний адмінсуд столиці скасував тарифи на паркування в місті й це рішення вже набуло чинності. Про це написав у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

За його словами, апеляційний суд підтвердив рішення підтвердив рішення Окружного адмінсуду та визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА №735 від 07.11.2022 р., яким встановлювалися тарифи на паркування в Києві.

Також 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету встановила, що тариф на паркування в 35 гривень за годину в центральній частині Києва є завищеним і що КП "Київтранспарксервіс" під час його формування скористалося своїм монопольним становищем.

Це уже перше таке рішення АМКУ. Сума штрафів за два повторних порушення склала 6,6 млн. гривень. До того ж, раніше плата за паркування в Києві уже скасовувалася, а потім була відновлена.

Тепер КМДА має затвердити нові тарифи на паркування. До того часу ця послуга в столиці має бути безкоштовною.

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