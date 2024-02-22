Новий Volkswagen Tiguan отримав потужні версії зі споживанням 0,5 л на 100 км (фото)

Плагін-гібрид Volkswagen Tiguan пропонують у версіях потужністю 204 і 272 к. с. Кросовер здатен проїхати до 120 км у електричному режимі.

Лінійку Volkswagen Tiguan 2024 поповнили нові пагін-гібридні модифікації eHybrid. Вони вже надійшли в продаж у Європі та коштують від 48 655 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького виробника.

Новий Volkswagen Tiguan eHybrid обладнаний 1,5-літровою турбочетвіркою та електромотором. Кросовер пропонується у двох виконаннях: на 204 к. с. і 350 Н∙м та 272 к. с. і 400 Нм.

Кросовер здатен проїхати 120 км на електротязі Фото: Volkswagen

У першому випадку розгін до 100 км/год займає 8,2 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год. 272-сильний варіант здатний розігнатися до сотні за 7,2 с і розвинути 215 км/год.

Велика батарея на 19,7 кВт∙год дозволяє подолати до 120 км у повністю електричному режимі. А споживання пального в комбінованому циклі становить усього 0,5 л на 100 км. На електротязі та бензині новий Volkswagen Tiguan eHybrid здатний подолати 900 км.

Базова комплектація Volkswagen Tiguan 2024 у версії eHybrid охоплює безключовий доступ, 12,9-дюймовий тачскрін, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, датчики дощу і світла, а також набір систем безпеки.

Базова модель обладнана 12,9-дюймовим тачскріном Фото: Volkswagen

Найдорожча версія R-Line (від 54 800 євро) додає адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот і спортивні крісла з масажем.

До речі, недавно на ринок вийшов і новий Volkswagen Golf 2024. Він також буде доступний в гібридних версіях.

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