У США пасажирів, які спізнюються, доставляють до літака на Porsche за $240 000 (фото)

Спортивний Porsche 911 GT3 RS курсує між терміналами аеропорту в Лос-Анджелесі. Швидкісне авто допоможе пасажирам встигнути на рейс.

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса з'явилася цікава послуга. Пасажирів, які запізнюються на рейс при пересадці перевозять на Porsche 911 GT3 RS вартістю $240 000. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Вартість Porsche 911 GT3 RS становить $240 000

Незвичайну акцію організували спільно Porsche і авіакомпанія Delta Airlines. Таким чином вони розв'язали проблему браку часу на пересадку при стикуванні авіарейсів. Якщо літак прибуває із затримкою, то нерідко часу залишається обмаль, але ж часом необхідно швидко потрапити з одного терміналу в інший.

Тепер же обрані пасажири, які входять до елітного клубу Delta 360°, можуть дістатися до літака на швидкісному 525-сильному Porsche 911 GT3 RS. Звичайно, аеропорт Лос-Анджелеса завантажений і розвинути максимальні 296 км/год спорткар не зможе — це просто небезпечно. Проте він все одно швидший, ніж автобуси, що курсують між терміналами аеропорту.

Спорткар оснащений 525-сильним мотором

До слова, у США не вперше впроваджується подібна послуга. Минулого року в аеропорту Атланти між терміналами курсував ще дорожчий суперкар Porsche 918 Spyder.

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