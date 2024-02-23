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Авто

У США пасажирів, які спізнюються, доставляють до літака на Porsche за $240 000 (фото)

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911, Porsche 911 GT3
Porsche 911 GT3 RS використовують для доставки пасажирів, які спізнюються, на рейс

Спортивний Porsche 911 GT3 RS курсує між терміналами аеропорту в Лос-Анджелесі. Швидкісне авто допоможе пасажирам встигнути на рейс.

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У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса з'явилася цікава послуга. Пасажирів, які запізнюються на рейс при пересадці перевозять на Porsche 911 GT3 RS вартістю $240 000. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911, Porsche 911 GT3 Fullscreen
Вартість Porsche 911 GT3 RS становить $240 000

Незвичайну акцію організували спільно Porsche і авіакомпанія Delta Airlines. Таким чином вони розв'язали проблему браку часу на пересадку при стикуванні авіарейсів. Якщо літак прибуває із затримкою, то нерідко часу залишається обмаль, але ж часом необхідно швидко потрапити з одного терміналу в інший.

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Тепер же обрані пасажири, які входять до елітного клубу Delta 360°, можуть дістатися до літака на швидкісному 525-сильному Porsche 911 GT3 RS. Звичайно, аеропорт Лос-Анджелеса завантажений і розвинути максимальні 296 км/год спорткар не зможе — це просто небезпечно. Проте він все одно швидший, ніж автобуси, що курсують між терміналами аеропорту.

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Спорткар оснащений 525-сильним мотором

До слова, у США не вперше впроваджується подібна послуга. Минулого року в аеропорту Атланти між терміналами курсував ще дорожчий суперкар Porsche 918 Spyder.

Раніше Фокус розповідав про незвичайний спорткар Renault за 650 000 євро.

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