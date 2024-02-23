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Авто

В США опаздывающих пассажиров доставляют к самолету на Porsche за $240 000 (фото)

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911, Porsche 911 GT3
Porsche 911 GT3 RS используют для доставки опаздывающих пассажиров на рейс

Спортивный Porsche 911 GT3 RS курсирует между терминалами аэропорта в Лос-Анджелесе. Скоростное авто поможет пассажирам успеть на рейс.

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В международном аэропорту Лос-Анджелеса появилась интересная услуга. Пассажиров, которые опаздывают на рейс при пересадке перевозят на Porsche 911 GT3 RS стоимостью $240 000. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911, Porsche 911 GT3 Fullscreen
Стоимость Porsche 911 GT3 RS составляет $240 000

Необычную акцию организовали совместно Porsche и авиакомпания Delta Airlines. Таким образом они решили проблему нехватки времени на пересадку при стыковке авиарейсов. Если самолет прибывает с задержкой, то нередко времени остается в обрез, а ведь порой необходимо быстро попасть из одного терминала в другой.

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Теперь же избранные пассажиры, входящие в элитный клуб Delta 360°, могут добраться к самолету на скоростном 525-сильном Porsche 911 GT3 RS. Конечно, аэропорт Лос-Анджелеса загружен и развить максимальные 296 км/ч спорткар не сможет – это попросту опасно. Тем не менее, он все равно быстрее, чем автобусы, курсирующие между терминалами аэропорта.

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Спорткар оснащен 525-сильным мотором

К слову, в США не впервые внедряется подобная услуга. В прошлом году в аэропорту Атланты между терминалами курсировал еще более дорогой суперкар Porsche 918 Spyder.

Ранее Фокус рассказывал про необычный спорткар Renault за 650 000 евро.

Также мы писали, что в США разбили Porsche $2 миллиона.