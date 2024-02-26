Рідкісний 34-річний Mercedes зіркового співака продають за ціною суперкара (фото)

Виготовили лише 502 заряджених седани Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. 235-сильним авто володів фронтмен гурту Jamiroquai Джей Кей.

У США на аукціон Broad Arrow виставили Mercedes-Benz 190 1990 року в дуже рідкісній версії 2.5-16 Evolution II. За седан планують отримати від 375 000 до 425 000 доларів. Про нього розказали на сайті аукціону.

Автомобіль отримав обвіс і антикрило

Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II – справді дуже цінна колекційна модель. Усього виготовили лише 502 таких седани. По суті, це серійна версія гоночної автівки з чемпіонату DTM.

У салоні встановлені спортивні крісла

Седан Mercedes 190 обладнаний 2,5-літровим 235-сильним двигуном від Cosworth. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і розвинути 235 км/год.

У Mercedes 190 Evo II допрацьовані гальма та підвіска. Седан отримав обвіс і величезне антикрило, а в салоні з’явилися спортивні сидіння.

235-сильний двигун розробили спеціалісти Cosworth

Конкретно цей автомобіль спочатку був проданий в Німеччині, а згодом його придбав вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей. Співак є відомим колекціонером авто: у різний час він володів Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura та Diablo, Ferrari F40, Enzo та 430 Scuderia.

Джей Кей залишив у салоні свій автограф

Джей Кей дбав про Mercedes 190 і відреставрував його, а також залишив свій автограф у салоні. Пізніше співак продав авто і воно опинилося в США. Пробіг седана складає 48 500 км.

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