Старий пікап Toyota перетворили на позашляховий автодім за $23 800 (фото, відео)

Замість кузова Toyota Hilux встановлений 3,8-метровий житловий модуль. Усередині з'явилися кухня, стіл і розкладне ліжко.

Житель ПАР Раян створив недорогий дім на колесах. У його основі лежить пікап Toyota Hilux 2011 року. Про проєкт розповіли на YouТube-каналі Tiny Home Tours.

Позаду встановлене кріплення для велосипеда Фото: скриншот / YouTube

Раян любить подорожувати в дикій природі, а тому вирішив створити для цього позашляховий автодім. Тюнінг Toyota Hilux обійшовся йому у $23 800.

У салоні встановлені стіл і розкладне ліжко Фото: скриншот / YouTube

Замість кузова на Toyota Hilux встановлено житловий модуль завдовжки 3,8 м і завширшки 1,75 м. Усередині з’явилися розкладне ліжко та кухня з плитою, холодильником і раковиною.

Також усередині встановлені лави, стіл і різноманітні шафи та полиці. В оздоблені використані дерево та навіть кахлі.

Кухня доповнена плитою, раковиною та холодильником Фото: скриншот / YouTube

Також автодім Toyota Hilux обладнаний портативним душем, а позаду встановлене кріплення для перевезення велосипедів. Пікап обладнали додатковим акумулятором і сонячними батареями на даху.

Силовий агрегат Toyota Hilux залишився без змін. Дім на колесах обладнаний 3,0-літровим 171-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений понижувальною передачею.

Раніше Фокус повідомляв про позашляховий автодім на базі старої вантажівки.

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