Гість із 80-х: виявлено 35-річний Chevrolet Camaro із пробігом усього 700 км (фото)

Спорткар Chevrolet Camaro IROC-Z не експлуатувався, а тому ідеально зберігся. Автомобіль обладнаний 5,7-літровим 230-сильним V8 і укомплектований кондиціонером та знімним дахом.

У США виявили Chevrolet Camaro 1989 року в стані нового авто. За 35 років цей спорткар проїхав усього 700 км. Про капсулу часу розповіли на сайті Bring a Trailer.

Версія IROC-Z отримала обвіс та задній спойлер Фото: Bring a Trailer

Цей Chevrolet Camaro третього покоління майже весь час стояв у гаражі. Його уперше поставили на облік у лютому 1990 року. Автомобіль кілька разів змінював власників і був зареєстрований у штатах Іллінойс та Нью-Джерсі.

Стан Chevrolet Camaro 1989 року близький до ідеального. Кузов, салон та двигун автомобіля виглядають як нові.

Салон Chevrolet Camaro ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

Спорткар належить до зарядженої версії Chevrolet Camaro IROC-Z. Він обладнаний 5,7-літровим 230-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,6 с.

До того ж, встановлені спортивна підвіска з амортизаторами Bilstein, самоблоківний диференціал, обвіс, задній спойлер та 16-дюймові диски. Chevrolet Camaro IROC-Z обладнаний кондиціонером, круїз-контролем та магнітолою. Дах автомобіля знімається.

Під капотом установлено 5,7-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Тепер ця капсула часу виставлена на аукціон. Chevrolet Camaro IROC-Z планують продати за ціною понад 50 000 доларів.

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