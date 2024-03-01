Продажі авто в Україні виросли у півтора рази: популярні марки та моделі (фото)

Продажі нових авто в Україні майже повернулися до рівня 2021 року. Найпопулярнішими є моделі Toyota, Renault та Volkswagen.

Авторинок України продовжує зростати стрімкими темпами, попри війну. За лютий у нашій країні було продано майже 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Продажі авто в Україні майже вийшли на рівень 2021 року. Тоді в лютому продали тільки на 11% більше машин, аніж цьогоріч – близько 6,3 тис. одиниць.

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні Фото: Renault

Лідери авто ринку залишилися незмінними. Перше місце займає Toyota із 858 проданими авто та ростом у 70%, а друга позиція — у Renault (706 авто і ріст 64%). Третім став Volkswagen — 472 машини і ріст 53%. Найбільше зростання продемонстрував бренд Peugeot — 364%.

ТОП-5 автобрендів в Україні за лютий 2024 року:

Toyota – 858 проданих авто (ріст 70%). Renault – 706 од. (+64%). Volkswagen – 472 од. (+53%). Skoda – 452 од. (+38%). Peugeot – 348 од. (+364%).

Як і раніше, найпопулярніший автомобіль в Україні — Renault Duster: у лютому реалізували 603 кросовери. Усього ж за два місяці 2024 року в нашій країні вже продано понад 10 тис. нових машин, що у півтора рази більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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