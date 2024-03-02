В Україні з'явився рідкісний заряджений седан BMW (фото)

Новий BMW Alpina B3 обладнаний 495-сильною турбошісткою. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 305 км/год.

У Харкові сфотографували спортивний седан BMW 3 Series Alpina. В Україні небагато таких автомобілів вартістю майже 100 000 євро. Його світлини оприлюднили на сторінці khakriv.cars в Instagram.

Седан отримав обвіс і задній спойлер

Alpina B3 (саме так називається седан) створили на базі модифікації BMW M340i. Спортивний седан обладнаний 3,0-літровою рядною турбошісткою, потужність якої збільшили з 374 до 495 к. с., а піковий обертальний момент виріс із 500 до 730 Н∙м.

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість складає 305 км/год. С такою динамікою Alpina B3 є аналогом BMW M3, проте седан розкішніший і ексклюзивніший. Крім того, в BMW Alpina B3 доопрацьована підвіска і встановлені збільшені гальма.

У салоні встановлено спортивне кермо Фото: Alpina

Від стандартного BMW 3 Series G20 модифікація Alpina B3 відрізняється обвісом, розширеними крилами, заднім спойлером і 19-дюймовими дисками. Боковини прикрашені фірмовою графікою Alpina. У салоні змінено оздоблення, а також встановлені спортивні кермо і сидіння.

До речі, недавно у Харкові з'явився ще й кросовер BMW Alpina з потужним турбодизелем.

Також Фокус повідомляв, що у Києві помітили рідкісний 500-сильний BMW Alpina 2000-х.