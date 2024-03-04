В Україні з'являться нові стильні кросовери з Франції: перші подробиці (фото)

Peugeot та Citroen презентують в Україні низку нових кросоверів різних класів. Моделі запропонують у бензинових, гібридних та електричних версіях.

На українському ринку в 2024 році очікуються нові кросовери Peugeot та Citroen. Серед них будуть як компактні міські авто, так і сімейна модель і купе-кросовер. Про це повідомляє українське представництво концерну Stellantis.

У третьому кварталі 2024 року до України прибуде новий Peugeot 3008. Модель третього покоління кардинально змінилася і стал купе-кросовером зі стрімким силуетом. У салоні авто встановлено великий вигнутий дисплей.

Peugeot 3008 став купе-кросовером Фото: Stellantis

Першою на український ринок вийде бензинова версія з 1,6-літровим 180-сильним турбомотором. Ну а згодом очікується і електромобіль Peugeot e-3008: його випускають у модифікаціях на 210-320 к. с. із запасом ходу до 700 км.

Цими ж силовими агрегатами оснащуватимуть і новий Peugeot 5008. Семимісний побратим 3008 дебютує в Україні під кінець 2024 року і також спочатку буде запропонований у бензиновому виконанні.

На третій квартал запланований і дебют Citroen C3 та C3 Aircross нового покоління. Хетчбек Citroen C3 став більш "позашляховим" на вигляд – у нього високий капот, пластиковий обвіс там немаленький кліренс у 163 мм. У схожій стилістиці буде витриманий і новий Citroen C3 Aircross.

Електромобіль Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Citroen C3 та C3 Aircross запропонують зі бензиновим турбодвигуном на 100 к. с. і в електричній 113-сильній версії e-C3 із запасом ходу 320 км. Також для Citroen C3 анонсований гібридний варіант 1.2 MHEV потужністю 100 к. с.

До речі, недавно на український рино вийшов новий електромобіль Citroen із запасом ходу 420 км.

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