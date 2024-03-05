У Києві помітили яскравого конкурента BMW M4 від Toyota (фото)

Заряджений Lexus RC F оснащений високооборотним 473-сильним V8. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 270 км/год.

У Києві сфотографували спортивне купе Lexus RC F. Модель RC нечасто можна побачити в Україні, а її заряджений F-варіант є ще більшою рідкістю. Світлини автомобіля опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Авто отримало 473-сильний V8 Фото: chpsh.carspotting

Спорткар Lexus RC F виготовляють із 2014 року. Це спроба концерну Toyota створити конкурента купе BMW M4 і Mercedes-AMG C63. Його обладнали високооборотним 5,0-літровим V8 потужністю 473 к. с. при 7300 об/хв і з крутним моментом 530 Н∙м при 4800 об/хв.

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість купе складає 270 км/год. Також доопрацьована ходова Lexus RC та встановлені електронний самоблокувальний диференціал і збільшені гальма.

Розгін до сотні займає 4,5 с Фото: chpsh.carspotting

До того ж, Lexus RC F виглядає агресивніше за стандартне купе. У нього особлива решітка радіатора та розширені крила, а також з’явилися обвіс, задній спойлер і 19-дюймові диски. У салоні встановлено спортивні кермо та крісла, а в оздобленні використані шкіра та алюміній.

Раніше Фокус повідомвляв, що Lexus презентує в Україні свої найдорожчу і найдешевшу моделі.

Також ми писали, що в Києві помітили найпотужніший BMW у історії.