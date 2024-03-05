Власники Tesla Cybertruck скаржаться на серйозні несправності пікапа (фото)

Власники Tesla Cybertruck стикаються із безліччю різних дефектів. Пікап може відключитися під час руху, також у нього виходять з ладу гальма, повнокероване шасі та дисплей.

Пікап Tesla Cybertruck розробляли упродовж п'яти років, однак довести його конструкцію до ідеалу не вийшло. Модель виявилася "сирою" і страждає від різноманітних несправностей. Про це розповідають власники перших Cybertruck, пише сайт Autoevolution.

У соцмережах власники Tesla Cybertruck розповідають про проблеми з автомобілем. Причому, подекуди дефекти доволі серйозні.

Цей електромобіль Tesla "вмер" під час руху заднім ходом

Одна з Tesla Cybertruck під час дальньої поїздки почала сигналізувати про вихід із ладу гальм та кермового управління. На "гарячій" лінії Tesla у неділю ніхто не відповідав і довелося викликати евакуатор.

Інший пікап Tesla просто "вмер" під час руху заднім ходом – відімкнулося все, навіть електронний дверний замок. Пробіг електрокара на той час складав усього 116 км.

Також трапляються випадки виходу з ладу керованих задніх колес, зарядного пристрою, систем стабілізації та автоматичного гальмування. Відмикається й центральний дисплей, на який в Tesla Cybertruck виводиться вся основна інформація.

Центральний дисплей Tesla часто виходить із ладу

Несправності – не рідкість для нових моделей і в Tesla сподіваються позбутися "дитячих хвороб". У конструкцію пікапа вже вносять зміни – зокрема, уже почали встановлювати новий механізм керованих задніх коліс.

Між іншим, недавно стало відомо, що нова Tesla Cybertruck може заіржавіти після невеликого дощу.

Також Фокус розповідав, що пікап Tesla Cybertruck зламався після форсування водної перешкоди.