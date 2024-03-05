Дешева альтернатива автомобілю: представлено електроскутер із дахом та кабіною (відео)

Avvenire Tectus — нестандартний електроскутер із заскленою кабіною. Триколісну модель можна обладнати кондиціонером, камерою та навіть сканером відбитків пальців.

Американська компанія Avvenire презентувала свою нову модель Tectus. Незвичний електроскутер надійде у продаж за ціною від 6995 доларів. Про нього розповіли на сайті виробника.

Капсула відкидається вперед для доступу в салон

Новий Avvenire Tectus – доволі нестандартний електроскутер, адже він має засклену кабіну. По суті, це капсула на трьох колесах довжиною 2,4 м та масою 225 кг. Своїм виглядом вона нагадує транспорт із фантастичних фільмів.

Ззаду є невеликий багажник

Avvenire Tectus стане дешевою альтернативою електромобілю. Кабіна з дахом не лише захищає від негоди, але й обладнана кондиціонером та обігрівачем. Дверей немає – капсула просто відкидається вперед. Ззаду є невеликий багажник.

Для зручності паркування є камера заднього огляду, також за доплату пропонують бездротову зарядку для смартфонів, контроль тиску в шинах, підігрів та охолодження підсклянників та навіть сканер відбитків пальців.

Електромотор потужністю 2,7 к. с. (2 кВт) дозволяє Avvenire Tectus розганятися до 32 км/год. Батарея ємністю 6 кВт∙год дає можливість проїхати до 160 км без підзарядки.

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