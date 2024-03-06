В Україні з'являться нові автомобільні номери незвичних серій: хто їх видаватиме

Приватні підприємства в Україні можуть займатися виготовленням автономерів. Для них підготували спеціальні серії номерних знаків із новими комбінаціями літер.

В Україні приватним компаніям дозволили виготовляти автомобільні номери. Вони зможуть не лише виробляти самі номерні знаки, але й обирати комбінації цифр та літер. Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, подібна демонополізація ринку виготовлення номерів авто сприятиме ринковій конкуренції різних суб’єктів господарювання. До того ж, цю послугу стане зручніше отримати.

Цікаво, що відрізнити номери авто, видані приватними фірмами, буде нескладно, адже для них виділили абсолютно нові серії із буквеними позначеннями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. Їх було затверджено наказом МВС України № 53 від 30 січня 2024 року й досі вони не зустрічалися на авто. Це зробить процес присвоєння комбінації літер та цифр прозорішим та знизить ризик втручання посадових осіб.

Якщо приватна фірма прагне виготовляти номери авто, вона повинна подати необхідні документи в Головний сервісний центр МВС. Заявку мають розглянути упродовж 5 днів та повідомити підприємство про приєднання до Реєстру субʼєктів господарювання. Варто відзначити, що реєстрацію транспорту продовжать проводити в сервісних центрах МВС.

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