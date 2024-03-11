Hyundai презентували недорогий спортивний кросовер за ціною Duster (фото)

Новий Hyundai Creta N Line став виразнішим на вигляд та багато укомплектований. Заряджений кросовер обладнали 160-сильним турбомотором.

Кроссовер Hyundai Creta 2024 отримав заряджений варіант N Line. Його презентували в Індії й саме в цій країні стартують продажі моделі за ціною від 1,68 млн рупій ($20 300). Її подробиці розкрили на сайті південнокорейського виробника.

Кросовер отримав обвіс та спойлер Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta N Line має цікавіший вигляд, аніж стандартний кросовер. Йому змінили решітку радіатора, встановили агресивніші бампери та обвіс із червоними вставками, а також 18-дюймові легкосплавні диски. На даху з’явився спойлер. Також для авто пропонують нові яскраві кольори.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, обшиті штучною шкірою із червоними вставками і швами. Педалі прикрасили металічними накладками. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймових дисплеї.

У салоні з'явилися яскраво-червоні акценти Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta N Line є флагманом у лінійці, а тому багато укомплектований: є панорамний дах, двозонний клімат-контроль, вентиляція передніх крісел, електропривід сидіння водія, камери кругового огляду, акустика Bose з 8 динаміками та бездротова зарядка для смартфонів. Також установлено системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Комплектація включає спортивні сидіння Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Creta N Line оснащений 1,5-літровим 160-сильним турбомотором та доступний із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП. Розгін до 100 км/год займає 8,9 с, а середня витрата пального складає 5,4 л/100 км.

Автомобілю переналаштували підвіску та кермо. До того ж, з’явилися спортивний вихлоп та набір режимів їзди.

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