Ювілей бестселера: Volkswagen Golf святкує 50-річчя (фото, відео)

За пів сторіччя побачили світ вісім поколінь Volkswagen Golf. Масова компактна модель постійно еволюціонувала і отримала сучасні опції.

Цієї весни виповнюється 50 років Volkswagen Golf. Це одна із наймасовіших моделей усіх часів та народів — випущено вже понад 37 мільйонів автомобілів. VW Golf вважається засновником С-класу, який іноді називають "Гольф-класом", та дав путівку в життя цілому сімейству моделей кількох марок. Фокус розповість історію цього бестселера.

Volkswagen Golf почали проєктувати у 70-х на заміну культовому VW Beetle. Наступник "Жука" виявився зовсім на нього не схожим – це був передньопривідний хетчбек меншого розміру, але з просторішим салоном. Цікаво, що назва моделі походить не від виду спорту, а від течії Гольфстрім.

Volkswagen Golf 1 (1974-1983 роки)

Перший Volkswagen Golf та його творець Джорджетто Джуджаро Фото: Volkswagen

Перший Volkswagen Golf спроєктував знаменитий дизайнер Джорджетто Джуджаро. У березні 1974 року почалося виробництво хетчбека і він швидко став популярним. Спочатку з’явились бензинові версії на 60-75 к. с., а невдовзі додали і дизелі на 48-68 к. с.

Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Згодом лінійку розширили кабріолет та 110-сильний VW Golf GTI — один із перших заряджених хетчбеків. Також презентували споріднений седан Jetta і комерційний Caddy. Усього випустили майже 7 мільйонів VW Golf першого покоління.

Volkswagen Golf 2 (1983-1991 роки)

Volkswagen Golf 2 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf Mk2 став еволюцією попередника. Він підріс і став просторішим. З’явилися нові заряджені версії потужністю до 180-210 к. с., а також повнопривідні варіанти Syncro та Country. Випустили і дорогу комплектацію Limited із люком, шкіряним салоном та підігрівом крісел. Виготовили 6,3 мільйона авто.

Volkswagen Golf 3 (1991-1997 роки)

Volkswagen Golf 3 Фото: Volkswagen

Третій Volkswagen Golf 3 став обтічнішим та вперше був запропонований в кузові універсал. Нова платформа дозволила суттєво покращити безпеку авто, також уперше запропонували ейрбеги. У лінійці з'явився топовий шестициліндровий варіант VR6. Усього зібрали 4,8 млн VW Golf 3.

Volkswagen Golf 4 (1997-2003 роки)

Volkswagen Golf 4 Фото: Volkswagen

Четвертий Volkswagen Golf можна назвати класичним. Він не надто змінився зовні, проте його салон став краще. Серед опцій додалися клімат-контроль, ESP та бокові подушки безпеки. У VW Golf GTI з’явився потужніший старший брат R32 на 240 сил. До речі, саме на ньому дебютувала знаменита роботизована трансмісія DSG із двома зчепленнями. Випустили майже 5 мільйонів Volkswagen Golf 4.

Volkswagen Golf R32 Фото: Volkswagen

Крім того, саме з Golf 4 почалася уніфікація моделей концерну Volkswagen. На його платформі збудували ціле сімейство – VW Bora і Beetle, Audi A3 та TT, Skoda Octavia, SEAT Leon і Toledo.

Volkswagen Golf 5 (2003-2008 роки)

Volkswagen Golf 5 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 5 став стрімкішим і отримав багато важільну задню підвіску. Саме у цьому поколінні представили бензинові турбомотори TSI та 2,0-літрові турбодизелі. За доплату запропонували обладнання, властиве дорожчим моделям, на кшталт панорамного даху чи навігації. Виготовили 3,8 млн VW Golf 5.

Volkswagen Golf 6 (2008-2012 роки)

Volkswagen Golf 6 Фото: Volkswagen

Шостий Volkswagen Golf зберіг платформу попередника, проте став соліднішим на вигляд та якіснішим усередині. З’явилися і нові технології – адаптивні фари, подушка безпеки для колін водія, автоматичне керування світлом фар, паркувальний автопілот. Зібрано 2,85 млн. авто.

Volkswagen Golf 7 (2012-2020 роки)

Volkswagen Golf 7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 7 підріс і переїхав на дуже вдалу модульну платформу MQB. Вона дозволила полегшити авто та встановити адаптивний круїз-контроль і систему автоматичного гальмування. Разом із бензиновими та дизельними версіями випускали і електромобіль VW e-Golf. Сьоме покоління моделі виявилося надзвичайно успішним – 6 мільйонів проданих авто.

Volkswagen Golf 8 (з 2020 року)

Volkswagen Golf 8 Фото: Volkswagen

Восьмий Volkswagen Golf зберіг архітектуру MQB, проте його дизайн став виразнішим. У салоні встановили великий тачскрін і сенсорні перемикачі, а у список опцій додали систему напівавтономного руху. Лінійку поповнили гібридні модифікації, а от електромобіль наразі не пропонують. Утім, уже відомо, що новий Volkswagen Golf 9 буде повністю електричним.

Між іншим, цього року свій 70-річний ювілей святкує і перший у світі суперкар.

Також Фокус розповідав про новий VW Tiguan із витратою 0,5 л на 100 км.